Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Görme Engelli Anne Azize Dinç Üniversiteli Oldu

Görme Engelli Anne Azize Dinç Üniversiteli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 50 yaşındaki görme engelli Azize Dinç, katıldığı sınavlar ile memur olarak atandı ve Dicle Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okuma hayalini gerçekleştirdi. Engeline rağmen azmiyle birçok insana örnek oluyor.

Diyarbakır'da görme engelli 3 çocuk annesi Azize Dinç (50) katıldığı sınavlarda sağladığı başarıyla önce memur olarak atandı, ardından üniversiteli oldu.

Kentte yaşayan Dinç, göz tansiyonu nedeniyle 8 yaşında görme yetisini kaybetti.

Dinç, 14 yaşında başladığı ilkokulun ardından, ortaokul ve lise eğitimini de tamamladı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan Dinç, aldığı puanla bir kamu kurumuna memur olarak atandı.

Daha sonra görme engelli bir kişiyle evlenen ve 3 çocuğu olan Dinç, üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek için yeniden ders çalışmaya başladı.

Sesli ders vidolarını dinleyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Dinç, aldığı puanla geçen yıl Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenim görmeye başladı.

49 yaşında üniversiteli olan görme engelli 3 çocuk annesi Dinç, sağladığı başarıyla tüm gençlere örnek olmak istiyor.

"Hayatta yaşamak için gayret göstereceğiz"

Bu yıl 2. sınıfta öğrenim gören Dinç, AA muhabirine, engeline rağmen hem çalıştığını hem okuduğunu hem de çocuklarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

"Her şeyin bir bedeli vardır. Mutlaka zorluk yaşayacağız. Zorluk olmadan da zaten güzellik olmaz." diyen Dinç, yaşamında hep buna inandığını belirtti.

Dinç, bu düşünceyle pes etmeden çalıştığını ve hayatının her alanında kazandığını anlatarak, "Bazı arkadaşlarımız engelli olduğundan dolayı hayattan kopuyorlar. Kesinlikle kopmasınlar. Engel de bir kaderdir. Hayatta yaşamak için gayret göstereceğiz. Öğrencilerin her zaman beni örnek almalarını istiyorum. Ne olursa olsun pes etmemeleri gerek." dedi.

Bir kurumda memur olarak görev yaptığını anlatan Dinç, üniversiteye gittiğinde de arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirtti.

Dinç, "Otobüste yanımda oturan arkadaşa iletişim fakültesinde ineceğim diyorum. Sağ olsunlar bana oraya ulaştığımızda söylüyorlar." diye konuştu.

Evlendiklerinde de görme engelli eşiyle ailelerinden uzakta bir evde yaşamayı tercih ettiklerini belirten Dinç, "Kendimizi ispatlamak istedik ve bunu başardık. Üç çocuğumuzu büyüttük. Okumak için de geç değil. Yaşımız 16 da olsa 70 de olsa her zaman bilgiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
img

Orta Doğu'nun önemli aktörü soluğu Erdoğan'ın yanında aldı
img

Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
img

Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Yücel ve Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu
Patlamada ihmal var mı?
Patlamada ihmal var mı?
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.