Gorillaz grubu İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İngiliz alternatif müzik grubu Gorillaz, İstanbul'da Bonus Parkorman'da verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Grup, Pozitif Müzik'in düzenlediği Pozitif Vibrations serisi kapsamında gerçekleştirilen konserin açılışını "The Happy Dictator" şarkısı ile yaptı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ekip, performansı boyunca "Tranz", "Last Living Souls", "19-2000", "Rhinestone Eyes", "Feel Good Inc.", "Clint Eastwood" ve "On Melancholy Hill"in aralarında bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser boyunca izleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, grubun sahne performansı büyük alkış aldı.

Canlı performansı dev ekranlara yansıtılan animasyonlar ve renkli illüstrasyonlarla birleştiren Gorillaz, görsel şovlarla sevenlerine farklı bir konser deneyimi sundu.

Grubun solisti Damon Albarn, konser sırasında sahneden inerek ön sıralardaki hayranlarıyla bir araya geldi. Dinleyicilerle tokalaşan, bazı hayranlarının albüm ve afişlerini imzalayan Albarn, bu anlarda yoğun ilgi gördü.

Alternatif rock, hip hop, elektronik ve dub gibi farklı müzik türlerini bir araya getiren Gorillaz'ın hikayesi 1990'ların sonunda Damon Albarn ve Jamie Hewlett'in yollarının kesişmesiyle başladı.

Grup, 2006'da "Feel Good Inc." şarkısıyla Grammy Ödülü'nü kazandı.