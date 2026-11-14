Görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Öcal'ın cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece görüntüsü izleme görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Öcal'ın naaşı, KKTC'nin Girne kentindeki 28'inci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.

Şehit Öcal için öğle vakti Hürriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Yeter ve babası Hanifi Öcal ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Nihat Kök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA