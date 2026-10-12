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Görev sırasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Güneş şehit oldu

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Görev sırasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Güneş şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güneş'in hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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