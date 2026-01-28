Haberler

Türk bayrağını mahallenin en yüksek yerinde dalgalandırdılar
Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki gençler, Türk bayrağını köylerinin en yüksek noktasına dikerek, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki saldırılara tepki gösterdi. Eylem, soğuk havaya aldırmadan gerçekleştirilirken, bayrak saygı duruşu eşliğinde göndere çekildi.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsal Göreşken Mahallesi'nde gençler, Türk bayrağını köyün en yüksek noktasına diktikleri direkte göndere çekti.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösteren Göreşken Mahallesi gençleri, soğuk havaya aldırmadan bayrak için hazırladıkları demiri omuzlarında köyün en yüksek noktasına taşıdı. Demiri mahallenin en yüksek tepesine diken gençler, daha sonra yanlarında getirdikleri Türk bayrağını saygı duruşu eşliğinde göndere çekti. O anlar ise paylaşılan sanal medya hesaplarında ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
