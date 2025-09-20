Göreme'deki Peribacasında Çökme Olayı

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.