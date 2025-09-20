Haberler

Göreme'deki Peribacasında Çökme Olayı

Göreme'deki Peribacasında Çökme Olayı
Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan bir peribacasının bir kısmı, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri önlem aldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi.

Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü.

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
