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Göreme'de toprak kaymasında can kaybı 3'e yükseldi, yaralı sayısı 5 oldu

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Göreme'de toprak kaymasında can kaybı 3'e yükseldi, yaralı sayısı 5 oldu Haber Videosunu İzle
Göreme'de toprak kaymasında can kaybı 3'e yükseldi, yaralı sayısı 5 oldu
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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme beldesindeki Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Olayda can kaybı 3'e yükselirken yaralı sayısının 5 olduğu bildirildi.

(NEVŞEHİR) - Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir'in Göreme beldesinde, Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Terli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken yaralı sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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