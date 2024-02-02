Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı

Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için lokma dağıtıldı.

Zıva Vadisi Gençlik Derneğince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.

Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.