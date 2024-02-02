Görele'de şehitler için lokma tatlı dağıtıldı
Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için Zıva Vadisi Gençlik Derneği tarafından lokma dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi. Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.
Görele'de, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ve tüm şehitler için lokma dağıtıldı.
Zıva Vadisi Gençlik Derneğince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikram edildi.
Dernek Başkanı Akın Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve uzun ömür diledi.