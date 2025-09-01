Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan Yavuz Öztürk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan Öztürk için jandarma sürücü B.S.'yi gözaltına aldı.

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu Beldesi mevkisinde, B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Öztürk'e (31) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.