Görele'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Giresun'un Görele ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan Yavuz Öztürk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan Öztürk için jandarma sürücü B.S.'yi gözaltına aldı.
Karadeniz Sahil Yolu Çavuşlu Beldesi mevkisinde, B.S. (51) yönetimindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Öztürk'e (31) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel