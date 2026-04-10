Giresun'da "dur" ihtarına uymayan iki sürücüye para cezası uygulandı

Giresun'un Görele ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 465 bin lira, otomobil sürücüsüne ise 285 bin 662 lira ceza kesildi.

İlçede polis ekiplerince yapılan denetimlerde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Ç.S, Tirebolu ilçesinde yakalandı.

Sürücüye 465 bin lira ceza uygulandı, motosiklet de trafikten menedildi.

Manasur mevkisinde ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü M.C. ise kısa süreli sonra yakalandı.

Sürücüye 285 bin 662 lira ceza kesildi, otomobil trafikten menedildi.