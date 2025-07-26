Görele'de 17 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Görele'de 17 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Görele Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sünnet şöleninde 17 çocuğu onurlandırdı. Belediye Başkanı Hasbi Dede, yerel hizmetler hakkında bilgi verirken, etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Görele Belediyesince 17 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Sünnet şölenine siyasi parti temsilcileri ile çocukların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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