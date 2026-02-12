Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.