Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı. Dede'nin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklanan Dede hakkında hazırlanan iddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

