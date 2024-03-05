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Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, meclis üyeleriyle buluştu

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Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi ve şehre hizmet ettiklerini belirtti. Süleymanoğlu, Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadelede meclis üyelerinin desteğini vurgulayarak teşekkür etti.

Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, belediye meclis üyeleriyle buluştu.

Süleymanoğlu, belediye binasındaki meclis toplantısı sonrasında bir restoranda düzenlenen programda, meclis üyeleriyle el ele vererek şehre hizmet ettiklerini söyledi.

Ülke olarak Kovid-19 salgını ile sel, deprem gibi doğal afetlerle geçen zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Süleymanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreçleri, halkımızın, meclis üyelerimizin desteği ve Görele Belediyesi koordinasyonu ile aştık. Başarılı bir çalışma dönemi, gayretleri ve faaliyetlere olan katkıları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve afiyetler diliyorum. Biz birlikte Görele'yiz."

Kaynak: AA / Güncel

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