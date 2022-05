Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü!

Google Dokümanlar'daki bir hata, çevrimiçi kelime işlemci ile açılan bir belgeye belli kelimeler yazıldığında çökmeye neden oluyor. Bir kez kilitlendiğinde ise çökmeyi yeniden tetikleyeceği için belgeye yeniden ulaşmak mümkün olmuyor. Google hatanın farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı ancak bu konu hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı. Sorunun geçici çözümüne ise haberimizde yer verdik.

Google Docs için beklenen özellik sonunda geldi!

Google Dokümanlar üst iste bir metin girildiğinde çöküyor!

Bir Google Dokümanlar kullanıcısı olan Pat Needham, sorunu Google Docs Editors Help forumunda gündeme getirdi. Kullanıcı, üç ayrı Google hesabından (kişisel, G Suite Basic ve kurumsa hesabı) denendiğini ve üçünde de aynı sorunu yaşadığını belirtti.

Buna göre kullanıcı "And. And. And. And. And" yazdığında bir hata ile karşılaşıyor. Bu durumun büyük-küçük harf farklılıkları için geçersiz olduğunu belirten Needham, "and. and. And. and. And." yazıldığında çökmenin olmadığını söyledi.

Pat Needham dışında diğer kullanıcılar da benzer durumlarla karşılaşmış durumda. Sergii Dymchenko isimli bir kullanıcı da "But. But. But. But. But" sözcükleri ile benzer hatayı aldığını dile getirdi. Yapılan iddialara göre "Also, Therefore, Anyway, Who, Why, Besides, However" gibi diğer İngilizce bağlaçlar da aynı soruna neden oluyor.

Sorunun nedeni de yine bir kullanıcı tarafından ortaya kondu. Google Dokümanlar'da kullanılan "Dil bilgisi önerisini göster" seçeneğinin bu hataya neden olduğu belirtiliyor. Bu seçeneği kaldırdığınızda sorunun ortadan kalkacağı aktarılırken, telefonunuz üzerinden hatalı dosyayı silerek de bu çökme durumundan kendinizi kurtarabilirsiniz.

Peki siz Google Dokümanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel