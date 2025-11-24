Gönüllü Personelden Olası Afetler İçin Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gönüllü personelden arama kurtarma ekibi kuruldu.

DKMP'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzde görev yapan gönüllü personellerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. AFAD iş birliğiyle eğitimlerini sürdüren ekibimiz, akreditasyon sürecini tamamladıktan sonra olası afetlerde etkin görev alacak. Ülkemizin ve milletimizin herhangi bir afet yaşamamasını temenni ediyor, olası durumlar için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" denildi.