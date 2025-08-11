İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir süt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, iki kişinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 1'inin tutuklandığı açıklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde süt fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün, Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, sevkiyat bölümünde çalışan işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti. İşçilerin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna gönderilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
