Haberler

Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarpması sonucu 45 yaşındaki Nejdet A. hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Zeynep C. gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Zeynep C. (33) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A'ya (45) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nejdet A. kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nejdet A'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü Zeynep C. ise gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba