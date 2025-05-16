Gonca Güzyurdu'nun Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Aksaray'da trafik kazasında babasıyla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Gonca Güzyurdu'nun ismi eğitim gördüğü okulda kurulan kütüphaneye verildi.

Gonca Güzyurdu'nun ismi, Nurgöz İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Kütüphanenin açılışını Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin ile ağabeyi Ziya Güzyurdu, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ile Aksaray Gençlik Merkezi gönülleri yaptı.

Merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde 7 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında Harun Güzyurdu (60) ile kızı Gonca Güzyurdu hayatını kaybetmişti.