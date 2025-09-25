Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Görme Engellilere Eğitim Desteği

Kocaeli'de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görme engelli bireyler, kendileriyle aynı deneyimi paylaşan bir öğretmenden eğitim alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 90 görme kaybı bulunan eğitmen Sinan Avcı, merkezin görme engelliler sınıfında görev yapıyor.

Öğrencilerin yaşadığı zorlukları birebir bildiği için derslerde onların yaşam pratiklerine uygun yöntemler kullanan Avcı, bu sayede öğrencilerle daha rahat iletişim kurabiliyor.

Merkezde verilen "Beyaz Baston Eğitimi" ile görme yetersizliği bulunan bireylerin bağımsız, güvenli ve etkin hareket etmeleri hedefleniyor.

Eğitimlerde bastonun doğru kullanımı, engelleri algılama, merdiven, kaldırım ve kapılardan güvenli geçiş teknikleri öğretiliyor. Ayrıca toplu taşıma kullanımı ve alışveriş gibi günlük yaşam senaryoları üzerinden pratik beceriler kazandırılıyor.

Merkezde ayrıca Braille alfabesi, Braille daktilo ve kabartma Kur'an-ı Kerim dersleri de veriliyor. Bu sayede görme engelliler günlük yaşamda, akademik ve dini alanlarda bilgiye ulaşabiliyor.

Merkezdeki programlarla görme engellilerin özgüven kazanmaları, bağımsız hareket etmeleri ve toplumsal yaşama aktif şekilde katılmaları hedefleniyor.