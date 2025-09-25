Haberler

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Görme Engellilere Eğitim Desteği

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Görme Engellilere Eğitim Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, yüzde 90 görme kaybı bulunan eğitimci Sinan Avcı, görme engelli bireylere bağımsız hareket etmeyi ve günlük yaşam becerileri kazandırmayı amaçlayan dersler vermektedir.

Kocaeli'de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görme engelli bireyler, kendileriyle aynı deneyimi paylaşan bir öğretmenden eğitim alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 90 görme kaybı bulunan eğitmen Sinan Avcı, merkezin görme engelliler sınıfında görev yapıyor.

Öğrencilerin yaşadığı zorlukları birebir bildiği için derslerde onların yaşam pratiklerine uygun yöntemler kullanan Avcı, bu sayede öğrencilerle daha rahat iletişim kurabiliyor.

Merkezde verilen "Beyaz Baston Eğitimi" ile görme yetersizliği bulunan bireylerin bağımsız, güvenli ve etkin hareket etmeleri hedefleniyor.

Eğitimlerde bastonun doğru kullanımı, engelleri algılama, merdiven, kaldırım ve kapılardan güvenli geçiş teknikleri öğretiliyor. Ayrıca toplu taşıma kullanımı ve alışveriş gibi günlük yaşam senaryoları üzerinden pratik beceriler kazandırılıyor.

Merkezde ayrıca Braille alfabesi, Braille daktilo ve kabartma Kur'an-ı Kerim dersleri de veriliyor. Bu sayede görme engelliler günlük yaşamda, akademik ve dini alanlarda bilgiye ulaşabiliyor.

Merkezdeki programlarla görme engellilerin özgüven kazanmaları, bağımsız hareket etmeleri ve toplumsal yaşama aktif şekilde katılmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler 'Tacizci istemiyoruz' sloganı attı

Okul önünde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan aynı sloganı attı
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram

El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmanın ardından gizemli kadın! Anıl Altan'ın panik anları kameraya yansıdı

Boşanmanın ardından sürpriz görüntü! Panik anları kameraya yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.