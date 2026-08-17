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Düzce'de İzcilik Kampı: Doğada Yaşam Becerileri

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 50 izci, 3 günlük kampta çadır kurulumu, ateş yakma, düğüm teknikleri ve iz işaretleri gibi eğitimler aldı. Kulüp başkanı, kampın sosyal medyadan uzak, doğayla iç içe yaşam becerilerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde izcilik kampı gerçekleştirildi.

Düzce Yaren İzcilik Spor Kulübü üyesi 7-18 yaş arası 50 izci, 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı'nda bir araya geldi.

İzciler, liderleriyle bölgede 3 gün kamp yaptı.

Kampta izcilere, çadır kurulumu, ateş yakma, düğüm teknikleri, iz ve işaretlerin de aralarında bulunduğu çeşitli eğitimler verildi.

Düzce Yaren İzcilik Spor Kulübü Başkanı Engin Erdoğan, gazetecilere, çocuklar ve gençlerle doğada faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Burada sosyal medyadan uzak, kendileriyle barışık, akranlarıyla iletişim halinde doğada yaşama becerilerini artırıyoruz. Çadır kurmalarını, doğada el becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Barınaklarını kurup toplamalarını, toplu hareket ile uyum içerisinde olmalarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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