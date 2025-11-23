Gölyaka'da Asfalt Çalışmaları ve Fidan Dikim Etkinliği

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gölyaka Belediyesi, şehir merkezindeki ana arterlerde asfalt çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi'nden Yazpınar Mahallesi'ne kadar olan güzergah asfaltla kaplandı.

Fehmi Coşkun Caddesi'nden Kültür Park'a giden arterde de asfaltlama öncesi altyapı çalışmalarına başlandı.

Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

Gölyaka İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Hz. Muhammed'in doğumunun seneidevriyesi dolayısıyla Kültür Park'ta bulunan hatıra ormanına fidan dikti.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, etkinlikte öğrencilere fidan dikmenin ve ormanları korumanın önemini anlatarak, çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Çocuklarımız bu etkinlik sayesinde, çevre ve orman sevgisiyle büyüyüp her zaman fidan dikme ve çevreyi koruma bilinciyle yaşayacaktır." ifadesini kullandı.