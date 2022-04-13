Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı - Haberler

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Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı

AA - Zafer Özuğur - Güncel
Gölpazarı'ndaki tarihi yapılarda sokak sağlıklaştırması yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi tarafından uygulanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçe merkezindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi tarafından uygulanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ilçe merkezindeki tarihi yapılarda restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Orta Mahalle'de bulunan tarihi Mihal Gazi Hamamı, Mihal Gazi Cami ve Taşhan etrafındaki bütün yapılarda iyileştirme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, bu çalışmayla Gölpazarı'nın tarihi kimliğini ve kültürel zenginliğini yansıtabilen bir ilçe olacağını söyledi.

Düzenleme ile tarihi yapıların görünür hale getirildiğini belirten Suer, şöyle konuştu:

"Nasıl insanların bir kimliği varsa kentin de bir kimliği vardır. Önemli olan bu kimliği ortaya çıkartabilmek ve koruyabilmek. Gölpazarı'nın tarihi yapılarındaki bu çalışmamızla buranın kadim kimliğini ortaya çıkartabilmeyi ve gelecek nesillere aktarabilmeyi istedik."

AA / Zafer Özuğur - Güncel

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