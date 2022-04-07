Gölpazarı'nda üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

"Ayçiçeği Üretimini Artırma Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, çiftçilere ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, programda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 100 çiftçiye toplam 3 bin dekar alana ekilebilecek yağlık ayçiçeği tohumu verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin kendi kendine yetebilmesinin önemine değinen Şahin, "Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bu tarz manipülasyon fiyat artışlarını engellemek ve arz güvenliğini sağlamak için bizim en büyük destekçimiz çiftçilerimiz olacak. Üretmeden bir yere gelmemiz söz konusu değil. Gölpazarı tabii ki bu anlamda çok özel bir öneme sahip çünkü bu bölge tarıma çiftçiliğe çok elverişli bir bölge." ifadelerini kullandı.

Törene, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Erdem ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.