Gölpazarı'nda ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
Büyükbelen köyünde Erhan Uyar'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Zafer Özuğur - Güncel