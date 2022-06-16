Gölpazarı Kaymakamı Şahin, sporcularla bir araya geldi - Haberler

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Gölpazarı Kaymakamı Şahin, sporcularla bir araya geldi

AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Gölpazarı Kaymakamı Şahin, sporcularla bir araya geldi

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, sporcu ve antrenörleriyle yemekte bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, sporcu ve antrenörleriyle yemekte bir araya geldi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Şahin, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçeyi ulusal müsabakalarda temsil eden öğrenci ve öğretmenleri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencilerle tek tek tanışarak başarılarından dolayı tebrik eden Şahin, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin istek ve taleplerini dinledim. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllında başarılarının devamı için elimizden gelen destekleri vereceğiz." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Cihad Emir, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Zafer Özuğur - Güncel

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