Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer trafik kazasında yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir kişi yaralandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde Murat Y. idaresindeki 11 BA 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Belediye Başkanı Suer ile Murat Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.