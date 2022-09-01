GÖLLER YÖRESİ'NİN YAKARIŞI PROJESİ TAMAMLANDI

ISPARTA Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler öğretmeni Zuhal Kondu'nun yürütücüsü olduğu ' Göller Yöresi'nin Yakarışı' isimli TÜBİTAK projesi sona erdi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarını Destekleme Programı kapsamında 27 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında Burdur, Isparta ve Eğirdir'de gerçekleştirilen ' Göller Yöresi'nin Yakarışı' isimli proje sona erdi. Projeye, Isparta, Burdur, Denizli, Afyon ve Konya illerinden katılan çeşitli branşlardaki 24 öğretmene, Isparta Gölcük Gölü, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ile Burdur İnsuyu Mağarası ve Burdur'da bulunan Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Karataş Gölü, Burdur Gölü, Karacaören Baraj Gölü'nün bölge turizmine, ekonomisine, doğasına, bitki ve hayvan popülasyonuna katkıları, küresel ısınma ile birlikte göllerin maruz kaldığı kuraklık ve kuraklığın sonucu meydana gelen olumsuz durumlar, göllerdeki su çekilmesine sebep olan diğer unsurlar hakkında Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından bilgi verildi.

Proje yürütücüsü Zuhal Kondu, Doğanın yakarışı, göllerin çekilişi bire bir somut anlamda bu fikri aklımıza getirdi. Biz geleceğin teminatları olan çocuklarımıza bu fikri nasıl anlatırız, nasıl bilinçli bir gelecek yetiştiririz mantığıyla yola çıkarak Burdur, Isparta, Afyon, Konya ve Denizli'den farklı branşlarda öğretmenlerimizi belirledik. Salda Gölü, Burdur Gölü, Karataş Gölü, Yarışlı Gölü, Eğirdir Gölü gibi göllerimiz yakarışın en çok bulunduğu yerler. Eğitimlerimiz bire bir somut olarak görebildiğimiz yerlerde yerinde öğretim ilkesiyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kendi memleketlerindeki okullara gittiklerinde aldıkları eğitimi ve bu duyarlılığı öğrencilerine aktarmalarını beklemekteyiz dedi.

Zuhal Kondu, proje sonucunda öğretmenlerden edindikleri bilgi ve birikimlerini okullarında öğrencilerine aktararak doğaya ve suya daha duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamalarını beklediklerini söyledi. Göllerdeki durum hiç iç açıcı değil diyen Kondu, Şu anda Burdur Gölü'ndeyiz ve en bariz örneğinin olduğu da bir göldeyiz. Etrafındaki koku ayrı bir yakarış, gölün çekilmiş olması ayrı yakarış. Bundan 15-20 yıl öncesine bile bakıldığında çok çok gerileme var. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2022 yılının 'Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla balıkçılık ve su ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip olan Göller Yöresi'ndeki göller ve sulak alanlardaki kuraklığa ve sonuçlarına dikkati çekmek için proje hem teorik hem de uygulamalı gerçekleştirildi. Etkinliklerle ekolojik yıkıma dikkati çekerek, katılımcıların çevreye farkındalıklarının ve duyarlılıklarının artırılması, hayatın her alanında vazgeçilmez bir kaynak olan suyun öneminin kavratılması için etkinlikler doğanın içinde, yerinde öğrenme ilkelerine uygun olarak alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi diye konuştu.

Proje kapsamında, katılımcılar Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Türkiye'nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü'nde de incelemeler yaptı.