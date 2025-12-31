Haberler

Gölhisar'da 402 litre sahte içki ele geçirildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 402 litre sahte içki ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 402 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı nedeniyle sahte ve kaçak içki ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 402 litre kaçak imal edilen ve şarap olduğu nitelendirilen sıvı, 446 doldurulmaya hazır boş şişe, 402 mantar kapak ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Z.Ü. ve D.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
