Gölhisar'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kurulan öğretmenler korosu çeşitli yörelere ait Türk Halk Müziği şarkılarını seslendirdi.

Gölhisar Kaymakamlığının organizasyonuyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerden oluşturulan koro, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, etkinlikte yaptığı açıklamada, öğretmenlerin profesyonel bir çalışma örneği sergilediklerini belirterek, koronun çeşitli yörelerin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiğini söyledi.

Kaymakam Ulusoy da AA muhabirine, aylardır öğretmenlerle bu koronun oluşması için çalıştıklarını anlattı.

Amatör ruhla bir araya gelen koronun büyük emekler vererek çalıştıkları türküleri profesyonelleri aratmadan seslendirdiklerini belirten Ulusoy, "Tüm ekibe bu özverilerinden ve müzik dinletisinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da emeği geçenleri tebrik etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği etkinliğe, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özarslan da katıldı.