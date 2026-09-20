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Göle'deki Kura Nehri'nde onlarca balık öldü, Ardahan'da inceleme başlatıldı

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Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göle ilçesindeki Kura Nehri'nde meydana gelen balık ölümleri için inceleme başlattı. Sürügüden köyü mevkisinde nehrin 3 farklı noktasında onlarca ölü balık bulunurken, sudaki çözünmüş oksijenin kritik eşik altında olduğu tahmin edildi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kura Nehri'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Göle ilçesi sınırlarındaki Kura Nehri'nde nehrin Sürügüden köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri nehir suyundan ve ölü balıklardan numune aldı.

Saha incelemelerinde, balık ölümlerinin nehrin 3 farklı noktasında yoğunlaştığı ve kıyıya vuran onlarca ölü balık bulunduğu belirlendi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin balıkların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kritik eşik değerin altında olduğu tahmin edildi.

Balık ölümlerinin kesin nedeni, alınan numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA
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