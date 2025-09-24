Haberler

Gölcük'te Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Gölcük'te Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kurt, yaşamını yitirdi. Kaza, D-130 kara yolunda meydana geldi ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kurt (25), yaşamını yitirdi. Kurt'un bir otomobil bayisinde çalıştığı öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde, D-130 kara yolunun Gölcük ilçesi geçişi Hisareyn Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Kurt idaresindeki 41 AVM 588 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kurt yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kurt'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi, bugün yakınları tarafından Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklı Sanayi Camisi'ne götürüldü. Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kurt'un bir otomobil bayisinde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak

Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.