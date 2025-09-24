Gölcük'te Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Kurt (25), yaşamını yitirdi. Kurt'un bir otomobil bayisinde çalıştığı öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde, D-130 kara yolunun Gölcük ilçesi geçişi Hisareyn Merkez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Kurt idaresindeki 41 AVM 588 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kurt yola savrulurken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kurt'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi, bugün yakınları tarafından Kavaklı Mahallesi'ndeki Kavaklı Sanayi Camisi'ne götürüldü. Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kurt'un bir otomobil bayisinde çalıştığı öğrenildi.