Gölcük'te Meyve Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı: Şoför Ağır Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyonun şoförü Halil Kutlu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan meyve yüklü kamyonun şoförü Halil Kutlu (65), ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gölcük ilçesi Sofular köyünde meydana geldi. Halil Kutlu yönetimindeki meyve yüklü kamyon, şoförünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan Halil Kutlu'yu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Kutlu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kutlu'nun vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
