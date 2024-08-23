Gölcük'te Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Değirmendere Merkez Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde 5 katlı metruk binanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.