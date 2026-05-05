Gölcük'te karda oynayan sincaplar görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar üstünde oynayan sincaplar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim ilgi gören Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tabiat parkındaki karla kaplı ağaçlık alanlarda ve yürüyüş yollarında görülen sincaplar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, sincapların görüntülerini sosyal medya hesaplarından "Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla yaban hayatının sevimli üyeleri sincaplar, doğanın sunduğu bu anların keyfini çıkardı." ifadesiyle paylaştı.

Görüntülerde, devrilen bir ağacın üzerindeki karda çevik hareketlerle zıplayan sincapların birbirlerini kovalaması görülüyor.