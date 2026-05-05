Haberler

Gölcük'te karda oynayan sincaplar görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar üstünde oynayan sincaplar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar üstünde oynayan sincaplar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim ilgi gören Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tabiat parkındaki karla kaplı ağaçlık alanlarda ve yürüyüş yollarında görülen sincaplar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, sincapların görüntülerini sosyal medya hesaplarından "Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla yaban hayatının sevimli üyeleri sincaplar, doğanın sunduğu bu anların keyfini çıkardı." ifadesiyle paylaştı.

Görüntülerde, devrilen bir ağacın üzerindeki karda çevik hareketlerle zıplayan sincapların birbirlerini kovalaması görülüyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden