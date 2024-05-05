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Gölcük'te Filistinlilere Yardım Kermesi Düzenlendi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler yararına düzenlenen kermes, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğü ve Kudüs Gönüllüleri Platformu iş birliğinde gerçekleştirildi. Kermes, Merkez Camisi'nde açıldı ve 'Gazze İçin Hayır Çarşısı' adıyla düzenlenen etkinlik yarın sona erecek.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere İlçe Müftülüğü ve Kudüs Gönüllüleri Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen kermes, Merkez Camisi'nde açıldı.

Platform dönem başkanı Burhanettin Çalgan, gazetecilere, yardım çalışmasına beklenilenden fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

"Gazze İçin Hayır Çarşısı" adıyla düzenlenen kermes yarına sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli İsrail Gölcük Gazze Kudüs Dünya Güncel Haberler

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