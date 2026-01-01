Haberler

Deredeki otomobile 20 metre mesafede cesedi bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde derede bir otomobile yakın bir yerde Cemal Eryılmaz'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Cemal Eryılmaz'ın, deredeki otomobile yaklaşık 20 metre mesafede, vücudunun bir kısmı su içinde cesedi bulundu. Eryılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkisinde meydana geldi. ATV'ler ile gezen grup, derenin içinde 41 AIP 39 plakalı otomobil ile 20 metre uzağında vücudunun bir kısmı su içerinde hareketsiz duran kişiyi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarmanın incelemesinde cesedin, Cemal Eryılmaz'a ait olduğu belirlendi. Eryılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Eryılmaz'ın ölüm nedeninin tespiti için jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Haber: Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
