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Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası dronla görüntülendi

Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası dronla görüntülendi
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Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, doğal güzellikleri ve yemyeşil ormanlarıyla tatilcilerin akınına uğrarken, göl kenarında piknik, yürüyüş ve balık tutma keyfi yaşandı. Parkın muhteşem manzarası dronla kaydedildi.

BOLU'da yemyeşil ormanlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini toplayan Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası, dronla görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, göl kenarındaki piknik alanlarını doldurdu. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı. Balık tutkunları ise iskelenin üzerinden oltalarını göle atıp balık tuttu. Yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası, dronla görüntülendi. Yeşilin pek çok tonunun hakim olduğu tabiat parkı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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