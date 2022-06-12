Gölcük'te bariyere çarpan otomobildeki çift yaralandı - Haberler

Gölcük'te bariyere çarpan otomobildeki çift yaralandı
AA - Serkan Gök - Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile eşi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile eşi yaralandı.
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi D-100 kara yolu Yalova istikametinde E.İ yönetimindeki 06 JB 408 plakalı otomobil, bariyere çarparak savruldu.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Serkan Gök - Güncel