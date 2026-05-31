Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hisareyn Mahallesi Kosova Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.