Gölcük'te 4 araç karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
O.K. yönetimindeki 41 ANN 694 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Yalova istikameti Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde, önünde seyreden O.O. idaresindeki 16 AVL 240 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 AVL 240 plakalı otomobil, O.G'nin kullandığı 16 BKG 161 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 41 BV 306 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.K. ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.