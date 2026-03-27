Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, –ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. O.E.'nin kontrolünü kaybettiği 46 AGP 791 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.E ile yolcu konumundaki 2'si çocuk 3 kişi, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
