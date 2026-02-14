Haberler

Adıyaman'da sağanak sele neden oldu; mahsur kalanların kurtarılması kamerada

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. İtfaiye ekiplerinin yollarda mahsur kalıp, araçlarının üzerine çıkan vatandaşları kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bazı vatandaşlar ise evlerinde suyun içerisinde çocuklarını sırtında taşıyarak çıkardı.

