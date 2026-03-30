Gölbaşı'nda 'Okulumda 'Kan'panya Var' programı başlatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Okulumda 'Kan'panya Var" programı başlatıldı.

Gölbaşı Atatürk İlköğretim Okulu ev sahipliğinde, Türk Kızılay işbirliğiyle yürütülen programın açılışında konuşan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Kızılay'ın uzun yıllardır bu alanda güçlü bir kurumsal altyapıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Rüstemoğlu, "Asıl amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızda bu konuda hassasiyet oluşturmak. Bu farkındalık, ilerleyen dönemlerde daha güçlü ve kapsamlı kampanyaların önünü açacaktır." dedi.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da etkinliğin anlamlı bir başlangıç olduğunu belirterek, bir hafta sürecek kampanya kapsamında Gölbaşı'nda yoğun katılım beklediklerini dile getirdi.

Kan bağışının milli bir mesele olduğuna dikkati çeken Can, "Kan, ülkemiz için stratejik bir konudur. Bir ünite kan, üç cana umut oluyor. Bu bilinçle hareket ederek kampanyamıza destek olmak, aynı zamanda toplumsal görevimizi yerine getirmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla hafta boyunca kan bağışı faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Gültekin, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Kan Bağış Yönetimi Müdürü Sıdıka Selin Çöplen ve Orta Anadolu Bölge Kan Hizmetleri Müdürü Dr. Murat Güler de katıldı.