Gölbaşı Tek İlkokulu öğrencisi, 'Sıfır Atık Yarışmasında' Türkiye ikincisi oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde eğitim gören Tek İlkokulu öğrencisi Ayşe Betül Bilici, Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nın "Atıktan Sanata" kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Yarışmada önce Ankara birinciliğini elde eden Bilici, Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ikincilik derecesi kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı öğrenci, ailesi ve öğretmeniyle birlikte Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz tarafından makamda kabul edildi.

Rüstemoğlu ve Yılmaz, elde ettiği başarı dolayısıyla Ayşe Betül Bilici'yi tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ayrıca, öğrencinin başarısında emeği bulunan Tek İlkokulu Müdürü Pehlül Katrancı'ya başarı belgesi verdi.

Yetkililer, öğrenciyi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.