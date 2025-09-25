Gölbaşı'nda Mahsur Kalan Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangınında mahsur kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.

Ozan köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı kurtaran ekipler, ona su vererek güvenli bir yere bıraktı.