Haberler

Gölbaşı'nda Mahsur Kalan Kaplumbağa İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangınında mahsur kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı ve su verilerek rahatlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan anız yangınında mahsur kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.

Ozan köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı kurtaran ekipler, ona su vererek güvenli bir yere bıraktı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.