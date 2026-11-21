Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir iş yerinde kaçak sigara, makaron ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 628 kutuda 125 bin 600 boş makaron, 254 şeffaf pakette 5 bin 80 doldurulmuş makaron ve 283 pakette 5 bin 660 kaçak sigara bulundu.

Aramalarda ayrıca 6 pakette toplam 1 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 3 kilo 900 gram kıyılmış sarmalık tütün, 4 elektronik sigara likiti ve 793 paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ekipler, 6 kağıt pakette, ağzı kapalı küçük naylon paketlere yerleştirilmiş, ambalajıyla birlikte toplam 10 kilo 700 gram ağırlığında "Maraş otu" olduğu değerlendirilen maddeye de el koydu.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA