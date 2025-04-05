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Gölbaşı'nda Aniden Bastıran Dolu Yağışı Planları Altüst Etti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü ve 15 dakika süren şiddetli dolu ile birlikte gök gürültüsü de yaşandı.

Gölbaşı ilçesinde dolu yağışı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Gölbaşı ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve fındık büyüklüğünde olan dolu, Gölbaşı ilçesini beyaza bürüdü. Şiddetli bir şekilde yağan dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü de etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede şimşeklerden dolayı gökyüzü de aydınlandı. 15 dakika etkili olan dolu, yerini sağanak yağışa bıraktı.

Gölbaşı'nda Aniden Bastıran Dolu Yağışı Planları Altüst Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - Güncel
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