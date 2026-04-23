Gölbaşı Kaymakamı Rüstemoğlu, makamını ilkokul öğrencisine devretti

Gölbaşı Kaymakam Erol Rüstemoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Atatürk Okulu 4. sınıfı öğrencisi Zeliha Yağmur Yazıcı, kaymakamlık koltuğuna oturduktan sonra çocukların taleplerini dile getirdi.

İlçedeki parkların bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, çocukların daha güvenli ve rahat oyun oynayabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

Yazıcı, ayrıca okul çevresinde güvenliğin artırılması yönünde talimat vererek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma ve emniyet birimleriyle görüştü.

Kaymakam Rüstemoğlu, daha sonra Şehit Bülent Göçer İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Rüstemoğlu ve temsili kaymakam Yazıcı, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, diğer protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.