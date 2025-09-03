Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Depremzedeyi Ziyaret Etti

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, 6 Şubat 2023'teki depreme Hatay'da yakalanan öğretmen Raife Kaçar Kırtay'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın eşlik ettiği Rüstemoğlu, depremin ardından yerleştiği Gölbaşı'nda eğitim kurumu açan Kırtay ile bir araya geldi.

Rüstemoğlu, Kırtay'a çalışmalarında başarı diledi.

Kırtay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.