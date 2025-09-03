Haberler

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Depremzedeyi Ziyaret Etti

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Depremzedeyi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Hatay'daki depremde etkilenen öğretmen Raife Kaçar Kırtay'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, 6 Şubat 2023'teki depreme Hatay'da yakalanan öğretmen Raife Kaçar Kırtay'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın eşlik ettiği Rüstemoğlu, depremin ardından yerleştiği Gölbaşı'nda eğitim kurumu açan Kırtay ile bir araya geldi.

Rüstemoğlu, Kırtay'a çalışmalarında başarı diledi.

Kırtay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.